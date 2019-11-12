Самый дорогой игрок «Оттавы» Райан сделал жёсткий хит, а затем победил в драке
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился второй период, счёт — 5:1 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В середине первого периода форвард «Оттавы» Бобби Райан провёл мощный силовой приём против форварда «Харрикейнз» Брайана Гиббонса. За партнёра заступился нападающий Брок Макгинн, уступивший в драке.
Видео эпизода можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.
Бобби Райан является самым высокооплачиваемым хоккеистом «Сенаторз». Контракт канадца составляет $ 7,25 млн в год и будет действовать ещё три сезона.
В нынешнем сезоне Райан провёл 12 матчей и набрал 4 (1+3) балла за результативность.
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