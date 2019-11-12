Сборная России обыграла команду Онтарио в матче Суперсерии. Счёт в серии — 2-2

В Лондоне завершился 4-й матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой хоккейной лиги Онтарио (OHL). Встреча состоялась на стадионе «Будвайзер Гарденс» и завершилась победой сборной России в серии буллитов со счётом 3:2.

Основное время и овертайм завершилось со счётом 2:2. В составе сборной России отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров. В составе сборной OHL голы на счету Коннора Макмайкла и Серрона Ноэля. Победный буллит за сборную России реализовал Иван Морозов.

Таким образом, сборная России одержала победу в Суперсерии после двух поражений кряду.

Расписание оставшихся матчей Суперсерии:

14 ноября, 4:30 мск. Сборная WHL — сборная России U20

15 ноября, 4:30 мск. Сборная России U20 — сборная WHL.