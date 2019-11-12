Сборная России обыграла команду Онтарио в матче Суперсерии. Счёт в серии — 2-2
В Лондоне завершился 4-й матч Суперсерии-2019, в котором молодёжная сборная России сыграла с командой хоккейной лиги Онтарио (OHL). Встреча состоялась на стадионе «Будвайзер Гарденс» и завершилась победой сборной России в серии буллитов со счётом 3:2.
Основное время и овертайм завершилось со счётом 2:2. В составе сборной России отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров. В составе сборной OHL голы на счету Коннора Макмайкла и Серрона Ноэля. Победный буллит за сборную России реализовал Иван Морозов.
Таким образом, сборная России одержала победу в Суперсерии после двух поражений кряду.
Расписание оставшихся матчей Суперсерии:
14 ноября, 4:30 мск. Сборная WHL — сборная России U20
15 ноября, 4:30 мск. Сборная России U20 — сборная WHL.
Суперсерия Россия U20 - Канада U20. Суперсерия Россия U20 - Канада U20
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 2
Б
Канада OHL
0:1 Макмайкл (Меркли) – 13:42' (5x5) 1:1 Амиров (Подколзин, Гордеев) – 42:34' (5x4) 1:2 Ноэль – 44:23' (5x5) 2:2 Комиссаров (Ртищев) – 49:21' (4x5) 3:2 Морозов – 65:00' (ПБ)
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