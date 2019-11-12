Реакция Кузнецова на празднование фанатами его хет-трика, когда забил Оши. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

К 21-й минуте матча гости повели в счёте 3:0. В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер.

В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на его счету показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду. «Кэпиталз» удалось отыграться и перевести игру в овертайм усилиями Ти Джея Оши. Американский нападающий забил гол на 59-й минуте матча.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Болельщикам на трибунах показалось, что третий гол «столичной» команды вновь забил Кузнецов, оформив таким образом хет-трик. По североамериканской традиции они отметили это событие выброшенными кепками на лёд.

Видео реакции Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.