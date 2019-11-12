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Результаты матчей НХЛ за 11 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 11 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

11 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

«Каролина Харрикейнз» на домашнем льду нанесла разгромное поражение «Оттаве Сенаторз» — 8:2. После четвёртой пропущенной шайбы Андерс Нильссон уступил место в воротах «Сенаторз» Крэйгу Андерсону.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фёгеле (Дзингел, Песке) – 00:44' (5x5)   2:0 Нечас (Гардинер, Валльмарк) – 17:55' (5x4)   3:0 Ахо – 24:06' (4x5)   4:0 Флёри (Луостаринен, Свечников) – 32:45' (5x5)   5:0 Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) – 36:25' (5x5)   5:1 Уайт (Эннис, Боровецки) – 38:25' (5x5)   6:1 Ахо (Эдмундсон, Песке) – 41:07' (5x5)   6:2 Ткачук (Шабо, Тирни) – 49:54' (5x5)   7:2 Дзингел (Эдмундсон, Фёгеле) – 53:16' (5x5)   8:2 Эдмундсон (Нечас, Нидеррайтер) – 57:47' (4x4)

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4 Б. «Столичная» команда смогла отыграться с 0:3 и набрать одно очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Хиностроза, Голигоски) – 14:15' (5x5)   0:2 Фишер (Ричардсон) – 20:10' (5x5)   0:3 Грабнер – 20:45' (5x5)   1:3 Кузнецов (Врана, Уилсон) – 28:47' (5x5)   2:3 Кузнецов (Кемпны) – 42:23' (5x5)   3:3 Оши (Овечкин, Карлсон) – 58:44' (6x5)   3:4 Гарланд – 65:00' (ПБ)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».

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Главное, что «Вашингтон» спас матч с 0:3, а Евгений продлил результативную серию до четырёх матчей.
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