Результаты матчей НХЛ за 11 ноября 2019 года

11 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

«Каролина Харрикейнз» на домашнем льду нанесла разгромное поражение «Оттаве Сенаторз» — 8:2. После четвёртой пропущенной шайбы Андерс Нильссон уступил место в воротах «Сенаторз» Крэйгу Андерсону.

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4 Б. «Столичная» команда смогла отыграться с 0:3 и набрать одно очко.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».