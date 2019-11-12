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Салливан: не знаю, выбыл ли Кросби на длительный срок. Он проходит обследование

Салливан: не знаю, выбыл ли Кросби на длительный срок. Он проходит обследование
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан ответил на вопрос о степени серьёзности повреждения капитана команды Сидни Кросби.

«Кросби до сих пор проходит обследование. Пока мне нечего добавить. Он не будет играть завтра с „Рейнджерс“. Когда у меня будут новости, я вам обязательно сообщу.

Может ли так случиться, что Сидни выбыл на длительный срок? Не знаю. Пока мне известно только то, что он проходит обследование. Как только у меня появится новая информация, я сразу же передам её вам.

Понятно, что Кросби очень важен для нас. Его сложно заменить с учётом того вклада, который он вносит в игру команды. Никто не сможет в одиночку взвалить на себя этот груз", — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

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