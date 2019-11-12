Оши: Кузнецов на другом уровне, чем все остальные в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 Б) отметил в составе «столичной» команды Евгения Кузнецова.

«У нас сегодня было одно звено, которое создавало движение. Я бы сказал, что в основном это был один парень — Кузя. Вы же видели, как он был сегодня хорош. Он явно на другом уровне, чем все остальные», — приводит слова Оши журналист Том Гулитти.

Кузнецов оформил дубль в этом матче, также на его счету показатель полезности «+2», пять бросков и силовой приём за 23.28 на льду.



В активе капитана «столичной» команды Александра Овечкина результативная передача, семь бросков и силовой приём за 25.31. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова «-1», два броска, силовой приём и блок-шот за 23.56. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.