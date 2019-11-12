Журналист TSN — о словах Черри: цвет хоккея поменялся, особенно в низших лигах

Журналист канадского телеканала TSN Фархан Лалджи прокомментировал скандальные слова телеведущего Sportsnet Дона Черри, что приехавшие в Канаду мигранты должным образом не чтят погибших в военное время канадцев.



«Это атака на тех, кто не родился в этой стране. Мне кажется, что это переходит некоторые границы, а на НХЛ и хоккей нужно смотреть шире. Сейчас цвет игры поменялся, особенно это заметно в низших лигах, на минорном уровне.



Подобные комментарии мы уже слышали в прошлом, когда считалось, что если вы приезжие, то вы не цените наследия этой страны, вы национальное меньшинство. Говорить о том, что приехавшие люди не чтят погибших в День памяти, — это очень далеко от истины.

Я сам родился в другой стране, в Танзании, в Африке, но живу в Канаде с четырёх лет. Я считаю себя канадцем и не знаю, что мне нужно сделать, чтобы ещё больше ассоциировать себя с этой страной. Я не из тех, кто обращает большое внимание и обижается на расизм, этого в моей жизни было предостаточно. Но Дон Черри перешёл черту, и результат этого мы все знаем», — сказал Лалджи.

Напомним, что 85-летний Дон Черри вёл свою телепрограмму с начала 1980-х годов.

Уткин: завтра к Черри придут с контрактом. Если не поторопятся, то уже опоздали