Генменеджер «Миннесоты»: Капризова ждёт большое давление в НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Билл Герин поделился мнением о перспективах российского нападающего Кирилла Капризова в лиге. Форвард ЦСКА был выбран «дикарями» на драфте НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером. В следующем сезоне Капризов должен переехать в НХЛ.



«Капризов твёрдо намерен приехать в НХЛ в следующем году. У меня нет сомнений в том, что он заиграет и добьется успеха.



Его ждёт новая культура, новая лига. Все будет новым, неизбежен период адаптации. Нам нужно собрать детали мозаики, Кирилл — одна из таких деталей. Однако не хочу вешать все ожидания на него, и не рассчитываю, что он сразу справится со всеми проблемами клуба. Это слишком много для одного человека.



На игрока будет оказываться большое давление. Я хочу, чтобы он пришёл и получил достаточную поддержку», — цитирует Герина The Athletic.

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.