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Магнус Пяаярви забил свой первый гол за «Локомотив» в седьмом матче

Магнус Пяаярви забил свой первый гол за «Локомотив» в седьмом матче
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Магнус Пяаярви забросил шайбу во встрече с новосибирской «Сибирью». Форвард забил свой дебютный гол в Континентальной хоккейной лиге в седьмом матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

28-летний нападающий в межсезонье покинул «Оттаву Сенаторз». В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 нападающий принял участие в 80 матчах, записав на свой счёт 19 (11+8) очков при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.

В 2018 году Пяаярви принял участие в чемпионате мира, забросил три шайбы и помог национальной команде завоевать золотые медали.

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