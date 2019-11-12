И. Воробьёв: начало получилось скомканным, Кошечкин подтащил

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от домашнего матча с челябинским «Трактором» (5:2).



«В первую очередь рад видеть Владимира Владимировича Юрзинова на тренерском мостике. По игре – всегда сложные матчи, сложное начало после паузы. Ребята приезжают-уезжают, кто-то выходит после долгих травм. Начало получилось несколько скомканным. Вася Кошечкин — молодец, подтащил. Разница была в большинстве и меньшинстве. Мы и выстояли, и сами забили.



Работа в паузе? Работали в большей степени над большинством. Над меньшинством – поменьше.



И Буйницкий, и Эрик О`Делл сегодня вышли. Для первого раза — молодцы. Но мы знаем и уверены, что они могут ещё лучше», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим