«Динамо» М — «Нефтехимик»: гости забили два гола за 18 секунд
Нижнекамскому «Нефтехимику» удался отличный старт второго периода гостевой встречи с московским «Динамо». Подопечные Вячеслава Буцаева забили два гола подряд за 18 секунд, авторами заброшенных шайб стали Денис Казионов и Павел Куликов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 12 ноября 2019
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