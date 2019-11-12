«Динамо» М — «Нефтехимик»: гости забили два гола за 18 секунд

Нижнекамскому «Нефтехимику» удался отличный старт второго периода гостевой встречи с московским «Динамо». Подопечные Вячеслава Буцаева забили два гола подряд за 18 секунд, авторами заброшенных шайб стали Денис Казионов и Павел Куликов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.