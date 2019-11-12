Знарок — журналистам: кто смеётся в зале? Кому-то смешно, так задайте вопрос

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги выигранного матча с ЦСКА (3:2 ОТ).



«Сложная игра. Зрелищная, но нервотрёпка для тренеров. Благодарен команде, что она вытерпела и достойно сыграла. Самоотверженно, с большим характером. Была командная игра. На матч с лидером команда всегда настраивается. Тут и говорить много не нужно. С такой командой играть интересно, сложно. Чем-то, наверное, всегда учимся. Идёт постоянная учёба.



Пропущенный гол в концовке? Трудно сразу сказать, почему прижались. Наверное, проброса боялись, а может и просто не могли выбросить шайбу, подсели немножко.



Не знал, что «Спартак» до этого проиграл ЦСКА 14 матчей подряд в КХЛ. Мусин и Виклунд? Они неплохо сыграли. Что за смех? Кто смеётся? (в этот момент в зале для пресс-конференций раздался небольшой смех. – Прим. «Чемпионата»). Кому-то смешно, так задайте вопрос. Сидите и смеётесь. Я сказал, что неплохо сыграли эти игроки. Бились за команду, молодцы», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.