Знарок — журналистам: кто смеётся в зале? Кому-то смешно, так задайте вопрос

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги выигранного матча с ЦСКА (3:2 ОТ).
«Сложная игра. Зрелищная, но нервотрёпка для тренеров. Благодарен команде, что она вытерпела и достойно сыграла. Самоотверженно, с большим характером. Была командная игра. На матч с лидером команда всегда настраивается. Тут и говорить много не нужно. С такой командой играть интересно, сложно. Чем-то, наверное, всегда учимся. Идёт постоянная учёба.
Пропущенный гол в концовке? Трудно сразу сказать, почему прижались. Наверное, проброса боялись, а может и просто не могли выбросить шайбу, подсели немножко.
Не знал, что «Спартак» до этого проиграл ЦСКА 14 матчей подряд в КХЛ. Мусин и Виклунд? Они неплохо сыграли. Что за смех? Кто смеётся? (в этот момент в зале для пресс-конференций раздался небольшой смех. – Прим. «Чемпионата»). Кому-то смешно, так задайте вопрос. Сидите и смеётесь. Я сказал, что неплохо сыграли эти игроки. Бились за команду, молодцы», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 ноября 2019
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