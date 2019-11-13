«Флорида» отыгралась с 0:4 и победила «Бостон». Бобровский пропустил 4 гола

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:4 Б в пользу гостей.

После второго периода гости уступали со счётом 0:4, однако в третьем периоде «Флорида» забросила четыре шайбы и перевела игру в овертайм. Победитель в матче определился в серии буллитов, где победный гол забил форвард «Флориды» Майк Хоффман.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 4 гола. Защитник Евгений Дадонов провёл на площадке 21 минуту и 14 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида Пантерз» встретится с «Виннипег Джетс».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2.