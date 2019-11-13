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«Флорида» отыгралась с 0:4 и победила «Бостон». Бобровский пропустил 4 гола

«Флорида» отыгралась с 0:4 и победила «Бостон». Бобровский пропустил 4 гола
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:4 Б в пользу гостей.

После второго периода гости уступали со счётом 0:4, однако в третьем периоде «Флорида» забросила четыре шайбы и перевела игру в овертайм. Победитель в матче определился в серии буллитов, где победный гол забил форвард «Флориды» Майк Хоффман.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 4 гола. Защитник Евгений Дадонов провёл на площадке 21 минуту и 14 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида Пантерз» встретится с «Виннипег Джетс».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Бержерон) – 31:55' (5x5)   2:0 Нордстрём (Койл) – 34:02' (5x5)   3:0 Бьорк (Крейчи, Маршан) – 37:16' (5x4)   4:0 Хара (Крейчи, Хайнен) – 39:31' (5x5)   4:1 Экблад (Яндл, Барков) – 40:50' (5x5)   4:2 Ватрано (Юбердо) – 45:26' (5x4)   4:3 Хоффман (Яндл, Юбердо) – 49:43' (5x4)   4:4 Яндл (Барков) – 58:21' (5x5)   4:5 Хоффман – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Робинсон (Бемстрём, Веренски) – 16:46' (5x5)   1:1 Галлахер (Мете, Уэбер) – 43:27' (5x5)   1:2 Веренски (Нэш, Аткинсон) – 58:09' (5x5)   2:2 Татар (Судзуки, Дано) – 59:20' (5x5)   3:2 Друен – 65:00' (ПБ)
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