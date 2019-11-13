Какко — первый 18-летний игрок в истории «Рейнджерс», оформивший дубль в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Финский форвард сначала открыл счёт в матче на седьмой минуте, а затем и установил окончательный счёт, отличившись в овертайме. Для второго номера драфта НХЛ 2019 года этот дубль стал первым за карьеру в лиге. Как сообщает пресс-служба «Рейнджерс», финн стал первым 18-летним игроком в истории клуба, оформившим дубль в НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи.
Какко: хоккей не доставляет радости. Мог бы играть больше, чем мне дают
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