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Какко — первый 18-летний игрок в истории «Рейнджерс», оформивший дубль в НХЛ

Какко — первый 18-летний игрок в истории «Рейнджерс», оформивший дубль в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Финский форвард сначала открыл счёт в матче на седьмой минуте, а затем и установил окончательный счёт, отличившись в овертайме. Для второго номера драфта НХЛ 2019 года этот дубль стал первым за карьеру в лиге. Как сообщает пресс-служба «Рейнджерс», финн стал первым 18-летним игроком в истории клуба, оформившим дубль в НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи.

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