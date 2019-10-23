Какко: хоккей не доставляет радости. Мог бы играть больше, чем мне дают

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко, выбранный под вторым номером на драфте НХЛ 2019 года, раскритиковал главного тренера Дэвида Куинна за ту роль. которую он отвёл ему в команде.
«Прямо сейчас хоккей не доставляет мне особой радости. Те меры, которые я предпринимаю, не работают. Иногда я чувствую, что мог бы проводить на льду больше времени, чем мне дают. Было бы здорово в какой-то момент получить возможность играть в первом звене.
Я не хочу слышать никаких разговоров, что я самый молодой парень в команде, что мне нужно дать время привыкнуть и адаптироваться к стилю игры. Я хочу быть тем парнем, который забивает голы и сразу начинает набирать очки.
Как я приспособился к жизни в Нью-Йорке? Было немного скучно, потому что мы мало играли, был недельный перерыв. В основном я смотрел телевизионные шоу на планшете. Теперь мы сможем играть больше, и я надеюсь, что у меня будет больше игрового времени. Думаю, моя игра станет лучше. Я хочу быть ведущим хоккеистом команды», — заявил Какко в интервью East Side Media.
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