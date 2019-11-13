На арене «Бостона» погас свет в середине матча с «Флоридой». Видео

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз», на стадионе «Ти-Ди Гарден» внезапно погас свет.

Освещение на площадке включилось через несколько секунд, и команды продолжили встречу. Волевую победу в этом матче в серии буллитов одержала «Флорида» (5:4 Б).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале SPORTSNET.

После второго периода гости уступали со счётом 0:4, однако в третьем периоде «Флорида» забросила четыре шайбы и перевела игру в овертайм. Победитель в матче определился в серии буллитов, где победный гол забил форвард «Флориды» Майк Хоффман.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 4 гола. Защитник Евгений Дадонов провёл на площадке 21 минуту и 14 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».