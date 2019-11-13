Армстронг: надеюсь, что Тарасенко восстановится раньше, чем предполагается

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг высказался касательно травмы нападающего Владимира Тарасенко. Ранее сообщалось, что срок восстановления российского форварда составит минимум пять месяцев.



«Я надеюсь, что он восстановится раньше, чем предполагается. Но все-таки речь в данном случае идёт о том, чтобы пораньше провести повторное обследование, и его результаты будут положительными.



Мы хотим, в частности, чтобы во время восстановления ему не пришлось каждый день отвечать на вопросы о самочувствии. Мы будем держать всех в курсе. Будет здорово, если он восстановится раньше, но мы бы не стали говорить о таком сроке, если думали, что он вернётся в состав раньше», – цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

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