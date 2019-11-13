Тарасенко: у меня будет шанс сыграть в этом сезоне, если всё быстро заживёт

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о восстановлении после операции на левом плече.
«Со мной работают специалисты. У меня и раньше бывали травмы, и так получалось, что я возвращался в строй раньше, чем ожидалось. Значит, они хорошо знают своё дело. Надеюсь, что всё получится и на этот раз. Я следую разработанному плану и надеюсь, что всё заживёт быстро. Тогда у меня будет шанс сыграть в этом сезоне.
Я сразу понял, что произошло что-то серьёзное, но всё стало окончательно ясно только после обследования. Было понятно, что что-то не так. Конечно, я очень расстроен, что не могу играть. Тяжело смотреть за матчами со стороны. Но если дела у команды идут неплохо, если ребята выигрывают, можно поддерживать их и в раздевалке.
Я рад за команду, за её успехи. Надо сохранять позитивный настрой и этим помогать команде. Буду общаться с ребятами, хочу оставаться частью команды, несмотря ни на что», – цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.
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