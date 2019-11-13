«Куньлунь» потерпел домашнее поражение от «Йокерита»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке уступил финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3. «Драконы» проиграли второй матч подряд, «Йокерит» выиграл третий матч из пяти последних.
Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Алекси Халме. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами точных бросков стали защитник Райан Спроул и форвард Ессе Йоэнсуу. На 42-й минуте «Куньлунь» восстановил равновесие усилиями нападающего Тайлера Вонга. Вскоре «Йокерит» вновь вышел вперёд, ставший победным гол забил Алекс Грант.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Халме (Норман, Иконен) – 15:32' (5x5) 1:1 Спроул (Райнхарт) – 29:47' (5x5) 1:2 Анттила (Йоэнсуу, Грант) – 35:27' (5x5) 2:2 Вонг (Локхарт, Бартли) – 41:35' (5x5) 2:3 Грант (Йоэнсуу) – 45:54' (5x4)
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