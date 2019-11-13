«Куньлунь» потерпел домашнее поражение от «Йокерита»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке уступил финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3. «Драконы» проиграли второй матч подряд, «Йокерит» выиграл третий матч из пяти последних.



Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Алекси Халме. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами точных бросков стали защитник Райан Спроул и форвард Ессе Йоэнсуу. На 42-й минуте «Куньлунь» восстановил равновесие усилиями нападающего Тайлера Вонга. Вскоре «Йокерит» вновь вышел вперёд, ставший победным гол забил Алекс Грант.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20