Мартемьянов: обычно «Автомобилист» проигрывал матчи после перерыва
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Сочи» (5:1).
«Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков: в нужную минуту нас поддержали, погнали вперёд. Также хочу поблагодарить нашего вратаря, который в нужный момент сделал хорошие спасения, держал команду в игре. Матч был непростой, соперник был заряженный. Это было видно по игре. Считаю, что матч был достойных соперников. Парней поздравляю с победой, она была очень важна для нас и нужна. Вспоминая прошлый сезон – после перерыва мы обычно проигрывали игры, но тут традицию нарушили. Сейчас будем готовится к тяжёлому выезду», — приводит слова тренера официальный сайт ХК «Сочи».
«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»
- 13 ноября 2019
-
21:33
-
21:11
-
20:58
-
20:47
-
20:28
-
19:44
-
19:36
-
19:13
-
19:00
-
18:56
-
18:05
-
17:42
-
17:19
-
17:05
-
16:51
-
16:30
-
16:13
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:05
Партнерский контент