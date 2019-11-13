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Мартемьянов: обычно «Автомобилист» проигрывал матчи после перерыва

Мартемьянов: обычно «Автомобилист» проигрывал матчи после перерыва
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Сочи» (5:1).

«Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков: в нужную минуту нас поддержали, погнали вперёд. Также хочу поблагодарить нашего вратаря, который в нужный момент сделал хорошие спасения, держал команду в игре. Матч был непростой, соперник был заряженный. Это было видно по игре. Считаю, что матч был достойных соперников. Парней поздравляю с победой, она была очень важна для нас и нужна. Вспоминая прошлый сезон – после перерыва мы обычно проигрывали игры, но тут традицию нарушили. Сейчас будем готовится к тяжёлому выезду», — приводит слова тренера официальный сайт ХК «Сочи».

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