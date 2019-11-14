Огурцов: нельзя сказать, что сейчас у «Динамо» какой-то провал или чёрная полоса

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:6).
«Матч на матч не приходится. Нельзя сказать, что сейчас какой-то провал или чёрная полоса. Просто не получилась конкретная игра с «Нефтехимиком». Будем настраиваться на «Барыс».
Не могу сказать, что нам помешала недельная пауза. В этот перерыв мы много работали и тренировались. Были довольно трудные занятия. Но у «Нефтехимика» команда хорошо бегала, поэтому сложно сказать, что мы могли сделать. Наверное, не надо было допускать ошибки в обороне.
Были в наши ворота курьёзные голы. Особенно третий, когда шайба отскочила за линию от шлема после броска из-за ворот. Я таких голов никогда не видел. Когда везёт, тогда и везёт. Не знаю, как это объяснить. Просто нам надо было играть строже и забивать в начале встречи», — приводят слова Огурцова «Известия».
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