Два очка Тавареса не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) в пользу хозяев. Для «Мэйпл Лифс» это поражение стало третьим кряду.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Айлендерс» Дерик Брассар, набравший 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Энтони Бовиллье. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 23 броска из 27.

Два очка в составе гостей набрал Джон Таварес (1+1). Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 36 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».