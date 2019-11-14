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Два очка Тавареса не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Айлендерс»

Два очка Тавареса не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) в пользу хозяев. Для «Мэйпл Лифс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Айлендерс» Дерик Брассар, набравший 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Энтони Бовиллье. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 23 броска из 27.

Два очка в составе гостей набрал Джон Таварес (1+1). Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 36 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Барзал (Эберле) – 14:23' (5x5)   2:0 Бовиллье (Пулок, Брассар) – 19:21' (5x4)   2:1 Капанен (Таварес, Дермотт) – 21:57' (5x5)   2:2 Нюландер (Юнссон, Маззин) – 31:22' (5x5)   3:2 Бовиллье (Брассар, Нельсон) – 36:43' (5x5)   4:2 Брассар (Барзал, Пулок) – 48:07' (5x4)   5:2 Сизикас (Клаттербак, Бейли) – 57:32' (en)   5:3 Холл (Готье, Шор) – 58:13' (5x5)   5:4 Таварес (Райлли, Мэттьюс) – 59:22' (6x5)
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