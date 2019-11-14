«Спартак» заключил трёхсторонний контракт с защитником Сериковым

«Спартак» заключил трёхсторонний контракт (КХЛ — ВХЛ — МХЛ) с защитником Артёмом Сериковым, начинавшим сезон в китайской команде «ОЭРДЖИ Юниор», информирует пресс-служба московского клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В нынешнем чемпионате МХЛ 18-летний защитник провёл 27 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков, он являлся четвёртым бомбардиром команды. Также в МХЛ защитник выступал в подмосковном «Капитане» и в команде «Крылья Советов».

«Очень сильно обрадовался, так как с детства мечтал играть именно в «Спартаке». «Спартак» — четырёхкратный чемпион СССР, великий клуб с богатой историей. Цель на сезон? Выиграть Кубок Харламова и попасть в основу «Спартака», — прокомментировал Сериков переход в клуб.