«Спартак» заключил трёхсторонний контракт с защитником Сериковым
«Спартак» заключил трёхсторонний контракт (КХЛ — ВХЛ — МХЛ) с защитником Артёмом Сериковым, начинавшим сезон в китайской команде «ОЭРДЖИ Юниор», информирует пресс-служба московского клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.
В нынешнем чемпионате МХЛ 18-летний защитник провёл 27 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков, он являлся четвёртым бомбардиром команды. Также в МХЛ защитник выступал в подмосковном «Капитане» и в команде «Крылья Советов».
«Очень сильно обрадовался, так как с детства мечтал играть именно в «Спартаке». «Спартак» — четырёхкратный чемпион СССР, великий клуб с богатой историей. Цель на сезон? Выиграть Кубок Харламова и попасть в основу «Спартака», — прокомментировал Сериков переход в клуб.
- 14 ноября 2019
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