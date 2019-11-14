Марнер: когда упал, в ноге треснуло. Думал, ступня смотрит в другую сторону
Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал о своей травме, из-за которой пропустит около месяца.
«Всегда расстраиваешься, когда лишаешься шанса играть с ребятами, ездить с ними на выезды. Есть ощущение, что не можешь помочь им. Но всегда надо искать позитив. Я постараюсь стать физически сильнее, хочу поработать над броском. Надеюсь, что буду бросать лучше и забивать чаще, когда вернусь.
Когда я упал, услышал, что в ноге что-то треснуло. Я думал, что ступня у меня в другую сторону будет смотреть. Когда я увидел, что нога выглядит нормально, я не знал, что думать, не понимал, что меня ждёт. Мне очень повезло, что не случилось ничего серьёзного», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.
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- 14 ноября 2019
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