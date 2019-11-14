Вайсфельд: проблемы «Трактора» не только игровые. Нужно поднимать людей из окопа

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации в нижнекамском «Нефтехимике» и челябинском «Тракторе».
«Это просто какой-то сюрприз! Вспомните, как «Нефтехимик» выступал на предсезонке и как выступает сейчас. Рискну предположить, что схема игры Вячеслава Буцаева идеально подходит составу команды. Есть большая разница в том, чтобы просто выполнять требования тренера и в том, чтобы искренне поверить в успешность его системы. Когда ты выигрываешь одну, вторую, третью встречу, то появляется уверенность, пропадает робость перед грандами. Я очень приятно удивлён игрой «Нефтехимика». Но команда выиграла десять матчей подряд – это внушительная цифра даже для топ-клубов.
Когда ждать прорыва от «Трактора»? У меня несколько другая точка зрения: атака у «Трактора» неплохая, но нельзя сказать, что она поражает воображение. Очень многое будет зависеть от того, сумеет ли новый тренер Владимир Юрзинов убедить хоккеистов в правильности своей модели игры. К тому же в «Тракторе» проблемы не только игровые. Юрзинову ещё нужно психологически поднимать людей из окопов. Команда проиграла много матчей и находится, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.
- 14 ноября 2019
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