Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» — «Авангард»: Судницин получил травму, его увели в раздевалку

«Северсталь» — «Авангард»: Судницин получил травму, его увели в раздевалку
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Александр Судницин получил травму уже на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью». Вратарь долго не мог подняться со льда, партнёры помогли ему покинуть площадку. На замену вышел голкипер Игорь Бобков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее 31-летний хоккеист выступал за «Трактор». Судницин присоединился к челябинскому клубу летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2,46. В играх плей-офф Александр сыграл две встречи с показателем надёжности 2,48.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019