«Северсталь» — «Авангард»: Судницин получил травму, его увели в раздевалку

Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Александр Судницин получил травму уже на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью». Вратарь долго не мог подняться со льда, партнёры помогли ему покинуть площадку. На замену вышел голкипер Игорь Бобков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Ранее 31-летний хоккеист выступал за «Трактор». Судницин присоединился к челябинскому клубу летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2,46. В играх плей-офф Александр сыграл две встречи с показателем надёжности 2,48.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20