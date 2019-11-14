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Рекордная сухая серия Билялова прервалась на отметке 316 минут

Рекордная сухая серия Билялова прервалась на отметке 316 минут
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов пропустил шайбу во втором периоде матча с челябинским «Трактором». Голкипер установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги и чемпионатов России по длительности сухой серии, прервавшейся на отметке 316 минут девяти секунд.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Фазылзянов — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, А. Галимов — Основин — Лукоянов;
Журавлёв, Э. Галимов, Кара — Глухов — Фисенко.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.

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