«Северсталь» уступила «Авангарду», поражение стало 10-м кряду

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение в матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:5. Череповецкий коллектив увеличил проигрышную серию до десяти матчей.



Подопечные Андрея Разина неудачно провели первый период, пропустив две шайбы. Авторами точных бросков стали хоккеисты «Авангарда» Игорь Макаров и Павел Дедунов. Во втором периоде «Авангард» вновь отметился двумя голами, записанными на счёт нападающих Свена Андригетто и Тейлора Бека. «Северсталь» ответила заброшенной шайбой Егора Морозова. Точку во встрече поставил Сергей Широков, реализовавший буллит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.