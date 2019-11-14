«Северсталь» уступила «Авангарду», поражение стало 10-м кряду
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение в матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:5. Череповецкий коллектив увеличил проигрышную серию до десяти матчей.
Подопечные Андрея Разина неудачно провели первый период, пропустив две шайбы. Авторами точных бросков стали хоккеисты «Авангарда» Игорь Макаров и Павел Дедунов. Во втором периоде «Авангард» вновь отметился двумя голами, записанными на счёт нападающих Свена Андригетто и Тейлора Бека. «Северсталь» ответила заброшенной шайбой Егора Морозова. Точку во встрече поставил Сергей Широков, реализовавший буллит.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Макаров – 03:00' (5x5) 0:2 Дедунов (Макаров) – 05:25' (5x5) 0:3 Андригетто (Шумаков, Клинкхаммер) – 21:46' (5x3) 1:3 Морозов (Чипчура) – 32:36' (5x5) 1:4 Бек – 38:13' (5x4) 1:5 Широков – 58:38' (бул)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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