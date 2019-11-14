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«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл челябинский «Трактор», встреча завершилась со счётом 4:1. Для казанского клуба победа стала третьей подряд, «Трактор» проиграл третий матч кряду и второй — под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова.

Подопечные Дмитрия Квартальнова удачно провели первый период, забив два гола. Авторами заброшенных шайб стали форвард Станислав Галиев и защитник Кристиан Хенкель. Во втором периоде соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали нападающий Владислав Кара и Лукаш Седлак, последний прервал рекордную сухую серию голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. В третьем периоде голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Галиев (Фазылзянов, Фисенко) – 02:41' (5x5)   2:0 Хенкель (Фазылзянов) – 05:28' (5x5)   3:0 Кара (Тихонов, Яруллин) – 29:50' (5x5)   3:1 Седлак (Виртанен, Бэйлен) – 33:31' (5x4)   4:1 Кара (Журавлёв, Азеведу) – 44:41' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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