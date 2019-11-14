«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл челябинский «Трактор», встреча завершилась со счётом 4:1. Для казанского клуба победа стала третьей подряд, «Трактор» проиграл третий матч кряду и второй — под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова.



Подопечные Дмитрия Квартальнова удачно провели первый период, забив два гола. Авторами заброшенных шайб стали форвард Станислав Галиев и защитник Кристиан Хенкель. Во втором периоде соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали нападающий Владислав Кара и Лукаш Седлак, последний прервал рекордную сухую серию голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. В третьем периоде голов забито не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.