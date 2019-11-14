ЦСКА — «Салават Юлаев»: шайбу хозяев отменили из-за помехи вратарю
В третьем периоде матча московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева» судьи отменили заброшенную шайбу «армейской» команды. Судьи после видеопросмотра определили помеху вратарю.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Окулов — Секач;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Шалунов — Калинин;
Романов, Слепышев — Светлаков — Толчинский.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Майоров.
- 14 ноября 2019
-
21:54
-
21:41
-
21:39
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:04
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:46
-
19:37
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
18:50
-
18:40
-
18:11
-
17:53
-
17:38
-
17:07
-
16:41
-
16:13
-
15:35
-
15:16
-
15:14
-
15:01
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:38
-
13:25
-
13:00
-
12:33
Партнерский контент