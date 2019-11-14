ЦСКА — «Салават Юлаев»: шайбу хозяев отменили из-за помехи вратарю

В третьем периоде матча московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева» судьи отменили заброшенную шайбу «армейской» команды. Судьи после видеопросмотра определили помеху вратарю.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Окулов — Секач;

Блажиевский — Робинсон, Попов — Шалунов — Калинин;

Романов, Слепышев — Светлаков — Толчинский.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Хохряков;

Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Майоров.