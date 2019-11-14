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ЦСКА — «Салават Юлаев»: шайбу хозяев отменили из-за помехи вратарю

ЦСКА — «Салават Юлаев»: шайбу хозяев отменили из-за помехи вратарю
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева» судьи отменили заброшенную шайбу «армейской» команды. Судьи после видеопросмотра определили помеху вратарю.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Окулов — Секач;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Шалунов — Калинин;
Романов, Слепышев — Светлаков — Толчинский.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Сергеев, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Майоров.

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