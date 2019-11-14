Савченко: хотелось прервать победную серию «Нефтехимика»

Защитник «Локомотива» Роман Савченко поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (6:3).



«Готовились как обычно. Знали, что соперник выиграл 10 матчей подряд, и нам хотелось прервать эту серию.



Два периода сыграли хорошо, а что случилось в третьем, сложно объяснить. В перерыве разговоры были, что нужно хорошо провести оставшиеся 20 минут. Но были удаления, пропустили три гола ненужных.



Нельзя сказать, что наш первый быстрый гол как-то задал темп игре. Думаю, мы просто выполняли тренерскую установку и не отходили от неё.



Тренера поздравили вчера с днём рождения. Подарили ему торт, бутылку хорошего вина и шампанское. Это, конечно, помимо основного подарка – двух побед в двух последних матчах.



К следующему матчу будем готовиться так же, как и к сегодняшнему. Будем стараться побеждать», — сказал Роман Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.