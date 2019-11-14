Хартли — о травме Судницина: пока всё выглядит не очень хорошо

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал травму вратаря омичей Александра Судницина. По словам Хартли, на первый взгляд прогноз не самый оптимистичный.



«Мы отправили Александра Судницина на обследование в больницу, к сожалению, пока это выглядит не очень хорошо», — сказал Боб Хартли в эфире КХЛ ТВ.



Напомним, Судницин получил травму уже на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью». Ему на замену вышел Игорь Бобков.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Ранее 31-летний хоккеист выступал за «Трактор». Судницин присоединился к челябинскому клубу летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2,46. В играх плей-офф Александр сыграл две встречи с показателем надёжности 2,48.