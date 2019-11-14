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Хартли — о травме Судницина: пока всё выглядит не очень хорошо

Хартли — о травме Судницина: пока всё выглядит не очень хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал травму вратаря омичей Александра Судницина. По словам Хартли, на первый взгляд прогноз не самый оптимистичный.

«Мы отправили Александра Судницина на обследование в больницу, к сожалению, пока это выглядит не очень хорошо», — сказал Боб Хартли в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, Судницин получил травму уже на второй минуте гостевого матча с череповецкой «Северсталью». Ему на замену вышел Игорь Бобков.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее 31-летний хоккеист выступал за «Трактор». Судницин присоединился к челябинскому клубу летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2,46. В играх плей-офф Александр сыграл две встречи с показателем надёжности 2,48.

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