Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал вывод из состава команды.



«Не знаю, о чём там сообщали. Я обычный игрок. Мы идём на последнем месте, так что тренер должен что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день ради парней, ради команды. Если понадоблюсь им, готов выходить на лёд.



Встреча с генеральным менеджером «Лос-Анджелес Кингз» Робом Блэйком? Мы все — профессионалы. Я не тот, кто будет проявлять эмоции. Нам просто нужно собраться и работать», — приводят слова Ильи Ковальчука в своих твиттер-аккаунтах Джон Розен и Джек Харрис.



Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.