Юрзинов-мл.: из положительных моментов — «Трактор» играл все 60 минут

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от проигранного с казанским «Ак Барсом» (1:4).
«Из положительных моментов хотел бы отметить, что сегодня мы, в общем-то, играли все 60 минут. Конечно, не планировали, что игра сложится так – пропустили два достаточно простых гола. В третьем периоде было где-то невезение, но понравилось то, что команда играла уверенно до конца. Да, у нас были ошибки, но мы играли против лучшей команды лиги на сегодняшний день. Так выпало, что два очень серьёзных соперника у нас после перерыва, но мы сегодня сделали шаг вперёд, команда сегодня не боялась играть. Дальше надо постараться сделать ещё один шаг.
Несомненно, у нас ещё много вещей, над которыми надо работать. Но у нас произошли изменения и в тактике, мы изменили тактический рисунок игры. Хорошо, что игроки к этому нормально относятся, понимают, что мы делаем. Есть много вещей – большинство, меньшинство: много аспектов игры, которые необходимо улучшать. Мы постоянно занимаемся этим, работаем. Мы ошибались, но никто не опустил голову – работали на команду до конца», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».
- 14 ноября 2019
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