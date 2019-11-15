Георгиев пропустил 4 шайбы за 4 минуты и был заменён в матче с «Тампой»
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно начал игру регулярного чемпионата НХЛ с «Тамба-Бэй Лайтнинг». Уже на третьей минуте от пропустил первую шайбу, а на протяжении следующих четырёх минут ещё три. Среди прочих в его воротах расписался другой россиянин Никита Кучеров.
В итоге на седьмой минуте матча Георгиев был заменён на Хенрика Лундквиста, для которого этот матч стал 10-м в сезоне. 23-летний Георгиев провёл в текущем сезоне НХЛ девять матчей, в среднем отражая 91,67% шайб, брошенных по его воротам.
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