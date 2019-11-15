Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш» (5:2, идёт второй период).
Главным героем встречи уже стал является Коннор Макдэвид, который за 22 минуты записал в свой актив пять очков. В первом периоде он забил два гола и сделал две результативные передачи, а во втором забросил ещё одну шайбу.
Его одноклубник Леон Драйзайтль уже оформил ассистентский покер, благодаря чему первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков. На счету немецкого форварда 15 заброшенных шайб и 25 голевых передач в 21 матче регулярного чемпионата. Коннор располагается на втором месте в зачёте бомбардиров, на данный момент отставая от Леона на четыре очка.
Макдэвид набрал 5 очков за 22 минуты в матче с «Колорадо»
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