Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» одержал третью победу кряду, по буллитам переиграв «Йокерит»

«Адмирал» одержал третью победу кряду, по буллитам переиграв «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу российского клуба. Команда Сергея Светлова одержала третью победу кряду.

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте первого периода, цели достиг бросок финского форварда Антти Оксанена. Хозяевам удалось отыграться спустя три минуты, равновесие восстановил Мартин Бакош, в этот момент «Адмирал» действовал в меньшинстве.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
0:1 Оксанен (Лехтонен, Пильстрём) – 09:04' (5x5)   1:1 Бакош (Юнг) – 12:09' (4x5)   1:2 Лепистё (Хаапала) – 26:00' (5x5)   2:2 Бакош (Юнг) – 37:08' (5x3)   3:2 Бакош – 65:00' (ПБ)

Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. «Йокерит» вышел вперёд благодаря точному броску защитника Сами Лепистё, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне. А отыгрались хозяева снова усилиями Бакоша. На сей раз словак реализовал двойной численный перевес.

В третьем периоде и овертайме шайб заброшено не было. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались приморцы. Автором решающей попытки стал всё тот же Бакош.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кот, которого не пускали в самолёт из-за веса, потренировался с «Адмиралом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019