«Адмирал» одержал третью победу кряду, по буллитам переиграв «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу российского клуба. Команда Сергея Светлова одержала третью победу кряду.
Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте первого периода, цели достиг бросок финского форварда Антти Оксанена. Хозяевам удалось отыграться спустя три минуты, равновесие восстановил Мартин Бакош, в этот момент «Адмирал» действовал в меньшинстве.
Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. «Йокерит» вышел вперёд благодаря точному броску защитника Сами Лепистё, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне. А отыгрались хозяева снова усилиями Бакоша. На сей раз словак реализовал двойной численный перевес.
В третьем периоде и овертайме шайб заброшено не было. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались приморцы. Автором решающей попытки стал всё тот же Бакош.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 15 ноября 2019
-
15:00
-
14:47
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:18
-
13:01
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:05
-
10:47
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:43
-
09:33
-
09:27
-
09:15
-
08:44
-
08:27
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:57
-
07:53
-
07:46
-
07:35
-
06:49
-
06:43
-
06:37
-
06:25