«Адмирал» одержал третью победу кряду, по буллитам переиграв «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу российского клуба. Команда Сергея Светлова одержала третью победу кряду.

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте первого периода, цели достиг бросок финского форварда Антти Оксанена. Хозяевам удалось отыграться спустя три минуты, равновесие восстановил Мартин Бакош, в этот момент «Адмирал» действовал в меньшинстве.

Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. «Йокерит» вышел вперёд благодаря точному броску защитника Сами Лепистё, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне. А отыгрались хозяева снова усилиями Бакоша. На сей раз словак реализовал двойной численный перевес.

В третьем периоде и овертайме шайб заброшено не было. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались приморцы. Автором решающей попытки стал всё тот же Бакош.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.