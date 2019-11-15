Бакош — о взаимоотношениях с Лепистё: жёсткая игра, надо драться

Нападающий «Адмирала» Мартин Бакош прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2 Б) и рассказал о постоянных стычках с защитником финского клуба Сами Лепистё, происходивших в течение всей встречи.
«Йокерит» играл отлично, а у нас два очка, победа, что здорово. Взаимоотношения с Лепистё? Что ж, так было нужно. Жёсткая игра, надо драться. После игры пожали руки – всё нормально.
В паузе удалось отдохнуть, тренеры сделали хорошую программу, идём за дальнейшими победами. Большое спасибо болельщикам «Адмирала» за то, что признали меня игроком октября. Их подарок займёт место в моём домашнем музее. Постараюсь радовать их и дальше, чтобы как сегодня на трибунах была приморская волна!» — сказал Бакош в эфире клубного телевидения.
- 15 ноября 2019
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