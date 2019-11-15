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Кудашов: в Пекине лучше, чем в Шанхае, — стадион уютный, и болельщики были

Кудашов: в Пекине лучше, чем в Шанхае, — стадион уютный, и болельщики были
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Поздравляю команду с победой, потому что два очка есть два очка. Хорошая атмосфера. В Пекине лучше, чем в Шанхае — стадион уютный и болельщики сегодня были, поэтому приятно было играть здесь. Что касается игры, то, ведя 2:0, должны были ещё забивать, вместо этого осложнили себе игру удалениями. Но, слава богу, выиграли, поэтому довольны результатом», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

В составе СКА точными бросками отметились Антон Белов, Александр Дергачёв и Кирилл Марченко. «Драконы» ответили голами Виктора Бартли, записавшего на свой счёт дубль.

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