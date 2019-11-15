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Ворачек: в 10 лет решил попробовать тренировки Ягра. Начал и забил

Ворачек: в 10 лет решил попробовать тренировки Ягра. Начал и забил
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек поделился мнением о легендарном соотечественнике Яромире Ягре, за плечами которого богатый опыт выступления в НХЛ.

«Когда я был маленьким, Яромир был игроком номер один в Чехии. Люди записывали матчи «Питтсбурга», и Ягр был везде. Он и Доминик Гашек. «Питтсбург» был моей любимой командой, а Яро — любимым игроком. А потом мы играли вместе, и это было круто.

Яромир делает 100 отжиманий и тысячу приседаний в день. Как-то раз ему пообещали новые коньки, если он выполнит такую тренировку, и всё началось. Мне было 10 лет, когда я решил попробовать его тренировки. Начал и забил», — приводит слова Ворачека телеграмм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

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