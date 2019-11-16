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Самсонов увернулся от броска Ши Уэбера и пропустил гол, шайба шла ему в голову

Самсонов увернулся от броска Ши Уэбера и пропустил гол, шайба шла ему в голову
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» выиграл у «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей. Для «Канадиенс» эта победа стала третьей кряду.

Вторую шайбу в ворота столичной команды отправил защитник Ши Уэбер. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов инстинктивно увернулся от броска канадского защитника и пропустил гол. Шайба после выстрела игрока «Монреаля» летела в голову вратарю.

Посмотреть видео гола Уэбера можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонов в прошедшем матче отразил 35 бросков из 39. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по шайбе, а защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «+1».

«Его чуть не обезглавили». Самсонов увернулся от пушечного броска и был высмеян
«Нет, спасибо». Я выбираю жизнь», — самая добрая шутка в адрес россиянина. Вратари должны действовать иначе, даже если бросает Ши Уэбер.
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