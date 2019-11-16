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Шипачёв: об ошибках в матче с «Нефтехимиком» нужно спрашивать Крикунова

Шипачёв: об ошибках в матче с «Нефтехимиком» нужно спрашивать Крикунова
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2).

«В третьем периоде хотели сыграть лучше, но так получилось, что пропустили два гола. Готовимся дальше. В домашней серии средне сыграли, есть к чему стремиться.

Приятно, что сыграл 100-й матч за «Динамо». Здорово, что выиграли этот матч, все — молодцы. Я рекордсмен клуба по количеству очков за 100 матчей? Спасибо партнёрам.

Мы любой матч хотим выиграть, хоть «Нефтехимик», хоть кто там будет. Мы хотим победить. Про ошибки в прошлом матче с ними надо у Крикунова спрашивать. Наверное, он что-то подготовил и завтра нам расскажет. На какие ошибки он обратил внимание после 3:6? У него спросите», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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