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Знарок: в Нижнекамске всегда тяжело играть. Забили в большинстве, что радует

Знарок: в Нижнекамске всегда тяжело играть. Забили в большинстве, что радует
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:1).

«Тяжёлая игра. Здесь всегда тяжело играть. В принципе, ребята выполнили все, что требовалось от них. Сыграли хорошо в меньшинстве. В большинстве забили, что меня радует. Молодцы, спасибо», — приводит слова Знарка официальный сайт «Нефтехимика».

Подопечные Знарка открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Артём Фёдоров. В следующие 20 минут «Спартак» упрочил преимущество до трёх голов, точные броски в актив записали нападающие Ансель Галимов и Михаил Юньков. На 49-й минуте Дамир Шарипзянов сократил отставание «Нефтехимика», вскоре «Спартак» ответил голом Фёдорова, оформившего дубль.

«Нефтехимик» проиграл «Спартаку», Фёдоров оформил дубль
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