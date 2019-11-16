Травма Друена не связана с силовым приёмом Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Джонатаен Друен отправлен в список травмированных, информирует официальный сайт канадской команды. Как сообщают сразу несколько североамериканских инсайдеров, травма хоккеиста не связана с жёстким силовым приёмом Александра Овечкина в матче «Монреаля» с «Вашингтоном» (5:2).
Напомним, Овечкин не был наказан даже двухминутным штрафом. Друен после этого эпизода ненадолго ушёл в раздевалку, но затем вернулся и доиграл матч. В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и забросил шайбу.
Мнения североамериканских экспертов и журналистов разделились по поводу силового приёма Овечкина. Агент Друена заявил, что Овечкин подпрыгнул перед ударом. Такого же мнения придерживается и бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак.
Видео доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.
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