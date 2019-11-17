«Даллас» обыграл «Эдмонтон», несмотря на 3 очка Макдэвида

«Даллас Старз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Старз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Далласа» Джейми Бенн. 3 (1+2) очка набрал нападающий гостей Тайлер Сегин. Тремя результативными передачами отметился лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 18 минут 49 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1». Антон Худобин отразил 18 бросков из 19. Денис Гурьянов очков не набрал.

В параллельном матче «Аризона Койотс» дома уверенно обыграл «Калгари Флэймз» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).