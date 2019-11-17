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«Даллас» обыграл «Эдмонтон», несмотря на 3 очка Макдэвида

«Даллас» обыграл «Эдмонтон», несмотря на 3 очка Макдэвида
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Старз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Далласа» Джейми Бенн. 3 (1+2) очка набрал нападающий гостей Тайлер Сегин. Тремя результативными передачами отметился лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 18 минут 49 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1». Антон Худобин отразил 18 бросков из 19. Денис Гурьянов очков не набрал.

В параллельном матче «Аризона Койотс» дома уверенно обыграл «Калгари Флэймз» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дикинсон (Сегин, Полак) – 08:57' (5x5)   1:1 Хайра – 09:08' (5x5)   2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 19:26' (5x5)   2:2 Хейсканен (Бенн, Дикинсон) – 20:48' (5x5)   3:2 Хайра (Макдэвид, Клефбом) – 23:34' (5x5)   4:2 Бир (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:41' (5x4)   4:3 Комо (Кольяно, Факса) – 45:21' (5x5)   4:4 Сегин (Хейсканен, Худобин) – 58:11' (5x5)   4:5 – 61'
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Степан – 26:35' (5x5)   2:0 Сёдерберг (Круз, Кессел) – 28:22' (5x5)   3:0 Круз – 59:53' (en)
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