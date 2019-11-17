Овечкин жёстко столкнулся с партнёром по команде во время матча с «Бостоном»
В Бостоне не стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпитал».
На момент написания новости идёт овертайм. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча жёстко столкнулся со своим партнёром по команде Томом Уилсоном.
Видео столкновения Овечкина и Уилсона можно посмотреть в «твиттере» Ian Oland.
На данный момент Овечкин не отметился результативными действиями в игре.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 21 матч, в которых набрал 24 очка, забив 14 шайб и сделав 10 результатативных передач.
Всего в НХЛ россиянин провёл 1105 игр, заабив 672 гола и сделав 563 результативные передачи.
- 17 ноября 2019
-
06:09
-
06:05
-
05:56
-
05:43
-
04:14
-
04:12
-
03:48
-
03:46
-
03:04
-
02:54
-
02:47
-
01:42
-
01:32
-
00:58
-
00:00
- 16 ноября 2019
-
23:42
-
23:24
-
23:04
-
23:00
-
22:49
-
22:39
-
22:20
-
22:10
-
21:48
-
21:23
-
21:14
-
21:00
-
20:45
-
20:39
-
20:12
-
20:08
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:47
Партнерский контент