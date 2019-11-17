Овечкин жёстко столкнулся с партнёром по команде во время матча с «Бостоном»

В Бостоне не стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпитал».

На момент написания новости идёт овертайм. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча жёстко столкнулся со своим партнёром по команде Томом Уилсоном.

Видео столкновения Овечкина и Уилсона можно посмотреть в «твиттере» Ian Oland.

На данный момент Овечкин не отметился результативными действиями в игре.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 21 матч, в которых набрал 24 очка, забив 14 шайб и сделав 10 результатативных передач.

Всего в НХЛ россиянин провёл 1105 игр, заабив 672 гола и сделав 563 результативные передачи.