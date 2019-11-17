2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу. Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил 15 минут и 16 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Отметим, игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 10 матчей.
Таким образом, «Питтсбург» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.
В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гюнцель (Гальченюк, Малкин) – 06:38' (5x4) 2:0 Малкин (Гюнцель, Раст) – 08:44' (5x5) 3:0 Кагун (Марино, Раст) – 20:52' (5x5) 4:0 Кагун (Танев, Джонсон) – 24:32' (5x5) 5:0 Макканн (Кагун, Танев) – 27:28' (5x5) 5:1 Спецца (Петан, Бэрри) – 34:49' (5x5) 6:1 Раст (Блюгерс) – 43:54' (4x5)
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