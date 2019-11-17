2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу. Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил 15 минут и 16 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Отметим, игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 10 матчей.

Таким образом, «Питтсбург» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Вегас Голден Найтс».