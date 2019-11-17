Гендиректор минского «Динамо»: считаю комментарий Хартли недопустимым

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков ответил на слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли в адрес защитника минчан Романа Дюкова. Капитан «Авангарда» Андрей Стась получил удаление «5+20» за удар Дюкова клюшкой, а после матча Хартли раскритиковал поведение защитника, назвав его актёром.



«Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей. Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче.



Роман Дюков не актёр и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику», – цитирует Баскова пресс-служба минчан.

Хартли — о «5+20» Стася: нужно наказать Дюкова. Актёры должны играть в Голливуде