Защитник «Колорадо» Джонсон: это долбаная шутка. Арбитрам должно быть стыдно

Защитник «Колорадо Эвеланш» Эрик Джонсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ) обрушился с критикой на главных арбитров встречи Джастина Сен-Пьера и Гаррета Рэнка.

Рефери не стали останавливать матч при счёте 4:2 в пользу «Эвеланш», когда шайба попала в голову форварду «лавин» Мэтту Калверту. Игроки «Кэнакс» получили шанс реализовать «шесть на четыре» и забросили шайбу.

«Это долбаная шутка. Вы заботитесь о безопасности игроков? У парня дома семья, он лежит на льду, истекает кровью, а вы не свистите? Анекдот. Просто чушь. Арбитрам должно быть стыдно за свои действия», — приводит слова возмущённого Джонсона журналист Райан Си Кларк.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Питера Блэкберна.