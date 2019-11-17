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Ткачук ударил голкипера «Койотс» по лицу. Вратарь «Калгари» не остался в стороне

Ткачук ударил голкипера «Койотс» по лицу. Вратарь «Калгари» не остался в стороне
Хоккей / НХЛ 0

В конце второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Калгари Флэймз» (3:0) произошла массовая потасовка.

Главная звезда «Флэймз» Джонни Годро, недовольный тем, что защитник «Койотс» Джейсон Демерс свалил его с ног, не преминул ответить обидчику, а потом на пару с другим лидером «огоньков», Мэттью Ткачуком, ещё несколько раз ударить его в спину. На выручку защитнику пришёл голкипер «Койотс» Дарси Кемпер: он схватил Ткачука за шею и повалил на лёд.

Через всю площадку к игрокам устремился визави Кемпера Давид Риттих и попытался вызвать на бой Кемпера. Но тот был занят Ткачуком, который даже в окружении судей смог врезать голкиперу по лицу.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

По итогам всеобщей потасовки Ткачук и Кемпер получили по четыре минуты за грубость, Годро – две минуты за толчок в спину Демерса, Демерс – две минуты за грубость, а Риттих – две минуты за то, что покинул ворота.

«Мы хотели проучить Демерса, нам не понравилось, что он так легко упал. Когда что-то происходит и Джонни в этом участвует, всегда надо его поддержать», — сказал Ткачук.

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Даже голкипер «Калгари» пробежал через всю площадку, чтобы вызвать Кемпера на бой.
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